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  3. Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...

Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...

Yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal ve kızlarının veda mesajı yürek burktu.

Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...

Sabah saatlerinde kahreden bir haberle tiyatro dünyası üzüntüye boğuldu.  Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bu kötü kayıp haberinin ardından usta oyuncunun ilk eşi Derya Baykal'dan yürekleri burkan bir paylaşım geldi.

Ferhan Şensoy ile 16 yıl evli kalan Derya Baykal eski eşinin ölüm haberini "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz" sözlerle duyurdu.

Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...

Öte yandan kızları Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy da usta sanatçı için, şu mesajları yayınladı

Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy,1988 yılında evlenmiş 2004 yılında boşanmışlardı. Ünlü çiftin Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy adında iki kızı var.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951 tarihinde Samsun'un Çarşamba dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve 1980 yılında kurulan Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

{TITLE_STRIP}Ferhan Şensoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Öldü mü? İşte Ferhan Şensoy'un biyografisi...

Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...

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