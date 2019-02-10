"Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Bursa'da sahnelendi

BURSA (AA) - "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı tiyatro oyunu Bursa'da sanatseverlerle buluştu.

Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan ve Ebru Cündübeyoğlu'nun kaleme aldığı "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı tiyatro oyunu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Ebru Cündübeyoğlu'nun canlandırdığı "Cansu" ile Hakan Yılmaz'ın hayat verdiği "Serdar" adlı çiftin evlerindeki salonlarında buldukları cesedin ardından yaşadıklarını konu eden iki perdelik oyun sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Kaynak: AA