Olur’da minareye yıldırım düştü

ERZURUM'un Olur ilçesinde Merkez Cami minaresine yıldırım düştü. Minarenin hasar gördüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bugün akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olduğu Olur'da Merkez Cami minaresine yıldırım düşü. Minarenin alem olarak bilinen üst bölümüne çarpan yıldırım hasara yol açtı. Minareden kopan taşlar çevreye saçıldı. Olay sırasında cami çevresinde kimse olmadığı için şans eseri yaralanan olmadı. Yıldırım düşen minarede hasar oluştu.

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DHA