Oluwaseun Adewumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwaseun Adewumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oluwaseun Adewumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oluwaseun Adewumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oluwaseun Adewumi 23 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oluwaseun Adewumi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Oluwaseun Adewumi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oluwaseun Adewumi'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oluwaseun Adewumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oluwaseun Adewumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oluwaseun Adewumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oluwaseun Adewumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U15

7 Temmuz 2020 yılında FAC Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında FAC II

1 Temmuz 2022 yılında FAC

Oluwaseun Adewumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oluwaseun Adewumi şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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