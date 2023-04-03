Oluwatomisin Salako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwatomisin Salako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oluwatomisin Salako kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oluwatomisin Salako ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.