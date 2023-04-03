Oluwatomisin Salako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwatomisin Salako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oluwatomisin Salako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oluwatomisin Salako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oluwatomisin Salako 4 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Oluwatomisin Bamidele Salako şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oluwatomisin Salako Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Group Unik yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Nacional U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Nacional U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oluwatomisin Salako'nin CD Nacional U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oluwatomisin Salako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oluwatomisin Salako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Nacional U19
Oluwatomisin Salako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oluwatomisin Salako şuan CD Nacional U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.