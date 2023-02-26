Olwethu Makhanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olwethu Makhanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olwethu Makhanya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olwethu Makhanya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olwethu Makhanya {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olwethu Makhanya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Olwethu Makhanya'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olwethu Makhanya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olwethu Makhanya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olwethu Makhanya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olwethu Makhanya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2023 yılında Stellenbosch FC

Olwethu Makhanya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olwethu Makhanya şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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