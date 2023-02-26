Olwethu Mzimela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olwethu Mzimela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olwethu Mzimela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olwethu Mzimela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olwethu Mzimela 18 Nisan 2001 tarihinde Lamontville, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Olwethu Siphamandla Mzimela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olwethu Mzimela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TB Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Olwethu Mzimela'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olwethu Mzimela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olwethu Mzimela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olwethu Mzimela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olwethu Mzimela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2020 yılında AmaZulu FC

Olwethu Mzimela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olwethu Mzimela şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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