Olympiakos 71 - 76 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
THY EuroLeague'in 31. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, tamamını üstün götürdüğü maçta rakibi Olympiakos'u 76-71 mağlup etti.
Olympiakos, THY EuroLeague'in 31. haftasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Fenerbahçe Beko, tamamını üstün götürdüğü maçta Olympiakos'u 76-71 mağlup etti.
Fenervahçe Beko maçı başından sona rahat götürdü. Fakat son periyotta maçı riske attı. Yunan temsilcisi Olympiakos 18-4'lük seriyle son 10 saniyede farkı 3 sayıya kadar indirse de temsilcimiz Fenerbahçe Beko maçtan üstünlükle ayrılmayı başardı.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Olympiakos 11 - 20 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Olympiakos 27 - 43 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Olympiakos 49 - 58 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT: Olympiakos 71 - 76 Fenerbahçe Beko