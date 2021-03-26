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Olympiakos 71 - 76 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 31. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, tamamını üstün götürdüğü maçta rakibi Olympiakos'u 76-71 mağlup etti.

Olympiakos 71 - 76 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Olympiakos, THY EuroLeague'in 31. haftasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Fenerbahçe Beko, tamamını üstün götürdüğü maçta Olympiakos'u 76-71 mağlup etti.

Fenervahçe Beko maçı başından sona rahat götürdü. Fakat son periyotta maçı riske attı. Yunan temsilcisi Olympiakos 18-4'lük seriyle son 10 saniyede farkı 3 sayıya kadar indirse de temsilcimiz Fenerbahçe Beko maçtan üstünlükle ayrılmayı başardı.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Olympiakos 11 - 20 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Olympiakos 27 - 43 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Olympiakos 49 - 58 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT: Olympiakos 71 - 76 Fenerbahçe Beko

Berkem Temizel
Gece Editörü
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