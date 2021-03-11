Olympiakos- Arsenal maç özeti izle 1-3! Arsenal, uzaktan gollerle sonuca gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takımı belirlemek için son 16 Turu'nda ilk maçlar dün oyanandı. Bu kapsamda Yunan temsilcisi Olympiakos ile İngiliz temsilcisi Arsenal kozlarını paylaştı.

Dün Türkiye saati ile 23.00'de başlayan ve Georgios Karaiskakis stadyumunda oynanan maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı.

Arsenal mücadeleye hızlı başladı. Konuk ekip 33.dakikada Martin Ödegaard'ın ceza sahasının dışında yaptığı sert vuruşun filelerle buluşmasıyla 1-0 öne geçti. Maçın 57.dakikasında Arsenal savunmasının kaptırdığı topta El Arabi'nin vuruşu filelerle buluştu, ev sahibi ekip skoru 1-1'e getirdi. 80.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Saka'nın ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Gabriel skoru 2-1 yaptı ve konuk ekip maçta tekrar öne geçti.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde ceza yayının 2-3 metre kadar gerisinden Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin sert şutu direğe çarparak filelerle buluştu. Maçı 3-1 kazanan konuk ekip turu geçmek için önemli bir avantaj yakaladı.

OLYMPİAKOS- ARSENAL MAÇI İLK 11'LERİ

Arsenal: Bernd Leno, Çedric Soares, David Luiz, Gabriel, Kieran Tierney, Thomas Partey, Granit Xhaka, Martin Ødegaard, Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka.

Olympiakos: Jose Sa, Mady Camara, Sokratis , Oleg Reabcuik, Kenny Lala, Andreas Bouchalakis , Yann M'Vila, Bruma, Mathieu Valbuena, Youssef El-Arabi, Georgios Masouras.

OLYMPİAKOS- ARSENAL MAÇ ÖZETİ İZLE

Olimpiakos ile Arsenal arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.