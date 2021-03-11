Olympiakos- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takımı belirlemek için son 16 Turu'nda ilk maçlar bugün oynanacak. Bu kapsamda Yunan temsilcisi Olympiakos ile İngiliz temsilcisi Arsenal kozlarını paylaşacak.

OLYMPİAKOS- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos ile Arsenal arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçı bu akşam (11 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Georgios Karaiskakis stadyumunda oynanacak olan maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

OLYMPİAKOS- ARSENAL MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal: Bernd Leno, Çedric Soares, David Luiz, Gabriel, Kieran Tierney, Thomas Partey, Granit Xhaka, Martin Ødegaard, Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka.

Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M’Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Valbuena, Fortounis, Bruma; El Arabi.