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Olympiakos- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Olympiakos, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Peki Olympiakos- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Olympiakos- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takımı belirlemek için son 16 Turu'nda ilk maçlar bugün oynanacak. Bu kapsamda Yunan temsilcisi  Olympiakos ile İngiliz temsilcisi Arsenal kozlarını paylaşacak.

OLYMPİAKOS- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos ile Arsenal arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçı  bu akşam (11 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Georgios Karaiskakis stadyumunda oynanacak olan maçta  Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen ve şifreli olarak ekranlara gelecek. 

OLYMPİAKOS- ARSENAL MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal: Bernd Leno, Çedric Soares, David Luiz, Gabriel, Kieran Tierney, Thomas Partey, Granit Xhaka, Martin Ødegaard, Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka. 

Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M’Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Valbuena, Fortounis, Bruma; El Arabi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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