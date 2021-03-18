UEFA Avrupa Liginde son 16 Turu heyecanı dün oynanan rövanş maçlarıyla tamamlandı. Bu kapsamda Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 yenen Arsenal evinde Olympiakos'u konuk etti.

18 Mart Perşembe günü Emirates Stadium'unda oynanan ve İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin yönettiği maçta Olympiakos rakibini Youssef El-Arabi'nin 51.dakikada attığı golle 1-0 yense de çeyrek finale kalamadı. Öte yandan konuk takım Olympiakos'da Ousseynou Ba 82.dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını maçta 10 kişi bıraktı.

ARSENAL- OLYMPİAKOS MAÇI İLK 11'LERİ

Arsenal: Bernd Leno, Hector Bellerin, Kieran Tierney, Gabriel, David Luiz, Dani Ceballos, Mohamed Elneny, Emile Smith Rowe, Granit Xhaka, Pierre Aubameyang, Nicolas Pepe .

Olympiakos: Jose Sa, Mady Camara, Sokratis, Ousseynou Ba, Jose Holebas, Oleg Reabcuik, Yann M'Vila, Kostas Fortunis, Athanasios Androutsos, Youssef El-Arabi, Georgios Masouras.

ARSENAL- OLYMPİAKOS MAÇI ÖZETİ İZLE

Arsenal ile Olympiakos arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.