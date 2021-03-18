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Olympiakos, Arsenal'i yendi ama turlayamadı

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanş maçında Arsenal evinde konuk ettiği Olympiakos'a 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükselen takım oldu.

Olympiakos, Arsenal'i yendi ama turlayamadı

UEFA Avrupa Liginde son 16 Turu heyecanı dün oynanan rövanş maçlarıyla tamamlandı. Bu kapsamda Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 yenen Arsenal  evinde Olympiakos'u konuk etti. 

18 Mart Perşembe günü Emirates Stadium'unda oynanan ve İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin yönettiği maçta Olympiakos rakibini  Youssef El-Arabi'nin 51.dakikada attığı golle 1-0 yense de çeyrek finale kalamadı. Öte yandan konuk takım Olympiakos'da Ousseynou Ba 82.dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını maçta 10 kişi bıraktı. 

ARSENAL- OLYMPİAKOS MAÇI İLK 11'LERİ

Arsenal: Bernd Leno, Hector Bellerin, Kieran Tierney, Gabriel, David Luiz, Dani Ceballos, Mohamed Elneny, Emile Smith Rowe, Granit Xhaka, Pierre Aubameyang, Nicolas Pepe

Olympiakos: Jose Sa, Mady Camara, Sokratis, Ousseynou Ba, Jose Holebas, Oleg Reabcuik, Yann M'Vila, Kostas Fortunis, Athanasios Androutsos, Youssef El-Arabi, Georgios Masouras.

ARSENAL- OLYMPİAKOS MAÇI ÖZETİ İZLE

Arsenal ile Olympiakos arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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