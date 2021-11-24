Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden Fenerbahçe, 5. grup karşılaşmasında Olympiakos ile karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. grup karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar... OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 25 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Pire'da, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak. OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, internet üzerinden üye olunduktan sonra canlı olarak izlenebilmektedir. OlympiakosFenerbahçe KulübüUEFA Avrupa Ligi