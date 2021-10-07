EuroLeague'de ilk hafta maçına Anadolu Efes karşısında çıkarak 82-69 kaybeden Real Madrid, 2. hafta maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Olympiakos - Real Madrid EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Real Madrid EuroLeague maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabakaya Pire'da, Barış ve Dostluk Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Olympiakos - Real Madrid EuroLeague maçı Bein Spors 4 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.