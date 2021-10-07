Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
EuroLeague'de basketbol heyecanı 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...
EuroLeague'de ilk hafta maçına Anadolu Efes karşısında çıkarak 82-69 kaybeden Real Madrid, 2. hafta maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...
OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos - Real Madrid maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabakaya Pire'da, Barış ve Dostluk Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?
Olympiakos - Real Madrid maçı Bein Spors 4 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.
Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.