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  3. Olympiakos'da Vassilis Spanoulis'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Olympiakos'da Vassilis Spanoulis'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Olympiakos, tecrübeli basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Olympiakos'da Vassilis Spanoulis'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Olympiakos, tecrübeli basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıl daha devam edileceği belirtildi.

Yunan oyun kurucu, geçen sezon 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Öte yandan Spanoulis, Euroleague tarihinde en çok asist yapan (1414) basketbolcu konumunda yer alıyor.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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