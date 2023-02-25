Omar Adrar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Adrar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Adrar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Adrar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Adrar 25 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Adrar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Adrar'nin JS Saoura ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Adrar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Adrar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Adrar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Adrar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2022 yılında JS Saoura

Omar Adrar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Adrar şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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