Omar Alderete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Alderete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Alderete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Alderete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Alderete 26 Aralık 1996 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Omar Federico Alderete Fernández şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Alderete Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Omar Alderete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Alderete'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Alderete Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alderete.20/

Omar Alderete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Alderete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omar Alderete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Alderete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cerro Porteño

31 Temmuz 2017 yılında Gimnasia

30 Haziran 2018 yılında Cerro Porteño

20 Temmuz 2018 yılında Huracán

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel

5 Ekim 2020 yılında Hertha Berlin

12 Temmuz 2021 yılında Valencia

30 Haziran 2022 yılında Hertha Berlin

19 Ağu 2022 yılında Getafe

30 Haziran 2023 yılında Hertha Berlin

Omar Alderete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Alderete şuan Getafe takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Omar Alderete Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 3 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.