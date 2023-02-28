Omar Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Bassam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Bassam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Bassam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Bassam 17 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمر بسام şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Bassam Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSR - SPORTS UG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Bassam'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Bassam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Bassam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Bassam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Bassam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında El Ahly U21

1 Ağustos 2015 yılında Smouha

26 Ocak 2016 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2016 yılında Smouha

17 Ağustos 2016 yılında Aswan SC

15 Ocak 2017 yılında Tanta SC

27 Ağustos 2017 yılında Alassiouty SC

1 Temmuz 2018 yılında El Makasa

1 Ocak 2019 yılında Enppi SC

18 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

10 Ekim 2022 yılında Harras Hodoud

Omar Bassam kimdir

Omar Bassam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Bassam şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Omar Bassam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Omar Bassam nereli

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