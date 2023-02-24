Omar Beca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Beca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Beca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Beca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Beca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Beca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Beca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Beca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Beca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Beca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Beca 1 Ocak 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Omar Beća şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Beca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Omar Beca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Beca'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omar Beca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Beca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Beca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Beca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar

Omar Beca kimdir

Omar Beca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Beca şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Omar Beca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Omar Beca nereli

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