Omar Bjorn Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bjorn Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Bjorn Stefansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Bjorn Stefansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Bjorn Stefansson 25 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Bjorn Stefansson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 16 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Bjorn Stefansson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Bjorn Stefansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Bjorn Stefansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omar Bjorn Stefansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Bjorn Stefansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2021 yılında Fylkir

Omar Bjorn Stefansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Bjorn Stefansson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.