Omar Boudoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Boudoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Boudoumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Boudoumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Boudoumi 22 Nisan 1990 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Boudoumi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Boudoumi'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Boudoumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Boudoumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Boudoumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Boudoumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CRB Aïn Turck

1 Temmuz 2011 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2012 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2016 yılında MC Oran

1 Temmuz 2018 yılında MO Béjaïa

20 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2019 yılında MC El Eulma

2 Ekim 2020 yılında O Médéa

24 Şubat 2022 yılında Chelghoum Laïd

Omar Boudoumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Boudoumi şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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