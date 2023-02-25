Omar Buludov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Buludov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Buludov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Buludov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Buludov 15 Aralık 1998 tarihinde Agstafa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ömər Fuad Buludov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Buludov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Omar Buludov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Omar Buludov'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Buludov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omarbuludovv26/

Omar Buludov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Buludov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Buludov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Buludov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Neftçi Baku

Omar Buludov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Buludov şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Omar Buludov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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