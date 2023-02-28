Omar Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Carabali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Carabali 12 Haziran 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Omar Carabalí Quiñonez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Carabali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Omar Carabali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Carabali'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Colo Colo

3 Ocak 2020 yılında San Luis

31 Ocak 2021 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında La Calera

Omar Carabali kimdir

Omar Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Carabali şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Omar Carabali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Omar Carabali nereli

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