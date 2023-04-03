Omar Chakor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Chakor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Omar Chakor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Chakor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.