Omar Chakor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Chakor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Chakor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Omar Chakor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Omar Chakor 3 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Omar Chakor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Chakor'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Omar Chakor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Omar Chakor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18
5 Şubat 2022 yılında FC Gambarogno
30 Haziran 2022 yılında Team Ticino U18
Omar Chakor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Omar Chakor şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.