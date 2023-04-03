Omar El Hilali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Hilali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar El Hilali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar El Hilali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar El Hilali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Hilali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar El Hilali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar El Hilali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar El Hilali 12 Eylül 2003 tarihinde L'Hospitalet de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Omar El Hilali / عمر الهلالي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar El Hilali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Omar El Hilali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Omar El Hilali'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar El Hilali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omar_hilali09/?hl=es

Omar El Hilaliboyu ve yaşı kaç

Omar El Hilali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar El Hilali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar El Hilali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar El Hilali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

Omar El Hilali kimdir

Omar El Hilali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar El Hilali şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Santa Eulalia (-2016)

Omar El Hilali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U23 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U20 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Omar El Hilali nereli

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