Omar El Saaiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Saaiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar El Saaiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar El Saaiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar El Saaiy 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمر الساعي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar El Saaiy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar El Saaiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC U21 futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Omar El Saaiy'nin Ismaily SC U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar El Saaiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar El Saaiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar El Saaiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar El Saaiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar El Saaiy şuan Ismaily SC U21 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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