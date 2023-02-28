Omar El Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar El Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar El Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar El Said 23 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمر السعيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar El Said Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Omar El Said, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Omar El Said'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omar El Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar El Said isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar El Said Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar El Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında El Gouna

14 Ağustos 2015 yılında El Makasa

17 Ağustos 2016 yılında Entag El Harby

27 Ocak 2018 yılında Wadi Degla

1 Temmuz 2018 yılında Zamalek

31 Ocak 2021 yılında El Gouna

31 Ağustos 2021 yılında Zamalek

1 Ekim 2022 yılında Future FC

Omar El Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar El Said şuan Future FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Omar El Said Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 24 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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