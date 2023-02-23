Omar El Sawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Sawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar El Sawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar El Sawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar El Sawy 16 Mart 2004 tarihinde Târgu Mureş şehrinde doğmuştur. Romanya,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Omar Sayed Mohamed Mahmoud El Sawy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar El Sawy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar El Sawy'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar El Sawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar El Sawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar El Sawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar El Sawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

Omar El Sawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar El Sawy şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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