Omar El Wahsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Wahsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar El Wahsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar El Wahsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar El Wahsh 3 Nisan 1995 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Omar Tarek Daoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar El Wahsh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar El Wahsh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Omar El Wahsh'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar El Wahsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar El Wahsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar El Wahsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar El Wahsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ismaily

31 Ocak 2019 yılında El Makasa

30 Haziran 2019 yılında Ismaily

Omar El Wahsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar El Wahsh şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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