Galatasaray'da bu sezonun transferlerinden birisi olan Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamalarında geçirdiği kaza ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Çocuklarını eğlendirmek için evinde havai fişek patlatmak isteyen Omar, havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu ağır yaralandı. Peki, Omar Elabdellaoui kimdir, kaç yaşında, nereli ve müslüman mı? Galatasaraylı Omar'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR? NERELİ VE MÜSLÜMAN MI?

Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 28 yaşında ve sağ bek oyuncusu, Manchester City'nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi. Fas asıllı futbolcunun Müslüman olduğu da biliniyor.

OMAR ELABDELLAOUI KARİYERİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Norveç'te başlayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, 2008 yılında Manchester City altyapısına transfer oldu. 2011 yılına kadar Manchester City altyapılarında forma giyen Elabdellaoui, daha sonra tekrar kiralık olarak ülkesi Norveç'e döndü. Hollanda ekiplerinden Feyenoord ve Almanya ekibi Braunschweig'te kiralık olarak forma giydikten sonra Yunanistan ekibi Olympiakos'a satıldı. Olympiakos'tan Premier Lig'e geçiş yapan Omar Elabdellaoui, Hull City'de yarım sezon forma giydikten sonra tekrar Olympiakos'a döndü.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'de ilk müdahalesi yapılan Norveçli futbolculunun durumunun uzman doktorlar tarafından takip edildiği belirtildi.