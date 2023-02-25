Omar Embarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Embarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Embarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Embarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Embarek 11 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Embarek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Embarek'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Embarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Embarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Embarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Embarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında SC Ain Defla

21 Temmuz 2022 yılında MC El Bayadh

Omar Embarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Embarek şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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