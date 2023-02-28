Omar Fayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Fayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Fayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Fayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Fayed 4 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Fayed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Fayed'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Fayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Fayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Fayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Fayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2022 yılında El Mokawloon

Omar Fayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Fayed şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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