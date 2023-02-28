Omar Gaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Gaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Gaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Gaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Gaber 30 Ocak 1992 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمر جابر şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Gaber Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Omar Gaber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Gaber'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omar Gaber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/omargaber

http://www.instagram.com/omargaber_4/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/OmaarGabeer/

Omar Gaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Gaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Omar Gaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Gaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Zamalek

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel

1 Ocak 2018 yılında LAFC

10 Temmuz 2018 yılında FC Basel

11 Temmuz 2018 yılında LAFC

12 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

20 Eylül 2021 yılında Gaish

4 Ekim 2021 yılında Pyramids FC

19 Eylül 2022 yılında Zamalek

Omar Gaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Gaber şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Omar Gaber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 1 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.