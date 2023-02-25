Omar Hadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Hadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Hadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Hadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Hadji 9 Kasım 1991 tarihinde Remchi şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Hadji Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Hadji'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Hadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Hadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Hadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Hadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AS Aïn M'lila

8 Eylül 2020 yılında Paradou AC

15 Eylül 2021 yılında JS Saoura

Omar Hadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Hadji şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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