Omar Hani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Hani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Hani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Hani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Hani 27 Haziran 1999 tarihinde Zarqa şehrinde doğmuştur. Ürdün uyrukludur.Gerçek adı da Omar Hani Ismail Al Zebdieh | عمر هاني اسماعيل الزبدية‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Hani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Omar Hani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Hani'nin FK Qabala ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Hani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Hani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Hani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Hani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Faisaly SC

15 Temmuz 2019 yılında APOEL Nikosia

2 Eylül 2020 yılında Olympiakos N.

30 Haziran 2021 yılında APOEL Nikosia

31 Ağustos 2021 yılında FK Qabala

Omar Hani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Hani şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Hani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Faisaly SC (-2018)

Ürdün takımında 15 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ürdün U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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