Omar Kamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Kamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Kamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Kamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Kamal 29 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Omar Kamal Abdelwahed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Kamal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Kamal'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Kamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Kamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Kamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Kamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında El Masry

10 Ocak 2018 yılında Alassiouty SC

30 Haziran 2018 yılında El Masry

30 Ağustos 2021 yılında Zamalek

7 Ekim 2021 yılında Future FC

Omar Kamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Kamal şuan Future FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Omar Kamal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 3 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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