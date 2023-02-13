Omar Mascarell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Mascarell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Mascarell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Mascarell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Mascarell 2 Şubat 1993 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya,Ekvator Ginesi uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Omar Mascarell González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Mascarell Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Omar Mascarell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 23 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Mascarell'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omar Mascarell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Omarmascarell39

http://www.instagram.com/omarmascarell/

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Omar Mascarell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Omar Mascarell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Omar Mascarell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Mascarell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2011 yılında RM Kastilya

6 Ağu 2014 yılında Derby

30 Haziran 2015 yılında RM Kastilya

3 Ağu 2015 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2016 yılında Real

6 Temmuz 2016 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2018 yılında Real

2 Temmuz 2018 yılında Schalke

23 Ağu 2021 yılında Elche CF

Omar Mascarell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Mascarell şuan Elche CF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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