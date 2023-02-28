Omar Merlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Merlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Merlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Merlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Merlo 12 Haziran 1987 tarihinde Santa Clara de Buena Vista şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Omar Jesús Merlo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Merlo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Merlo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Merlo'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Merlo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omar.merlo/

Omar Merlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Merlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Merlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Merlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CA Colón

1 Ocak 2008 yılında River Plate

31 Aralık 2008 yılında CA Colón

1 Ekim 2010 yılında Platense

1 Ocak 2011 yılında San Felipe

2 Şubat 2012 yılında Huachipato

16 Ocak 2018 yılında Sport. Cristal

3 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

Omar Merlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Merlo şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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