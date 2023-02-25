Omar Musaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Musaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Musaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Musaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Musaj 15 Nisan 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Musaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Musaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Musaj'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Musaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Musaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Musaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Musaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2015 yılında Tirana U15

22 Eylül 2017 yılında KF Tirana U19

1 Ağustos 2020 yılında KF Tirana

31 Ağustos 2021 yılında KF Erzeni

30 Haziran 2022 yılında KF Tirana

11 Ağustos 2022 yılında KF Turbina

30 Haziran 2023 yılında KF Tirana

Omar Musaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Musaj şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Musaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Tirana (2011-2020)

Arnavutluk U20 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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