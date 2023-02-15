Omar Natami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Natami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Natami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Natami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Natami 15 Aralık 1998 tarihinde Arezzo şehrinde doğmuştur. Aslen Lüksemburg,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Natami Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Omar Natami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Natami'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Natami Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Omar Natami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Natami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Natami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2017 yılında F91 Dudelange

30 Ocak 2018 yılında US Mondorf

30 Haziran 2018 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında Jeunesse Esch

30 Haziran 2019 yılında F91 Dudelange

1 Ocak 2020 yılında US Mondorf

30 Haziran 2020 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında FC UNA Strassen

30 Haziran 2021 yılında F91 Dudelange

24 Temmuz 2021 yılında Jammerbugt FC

11 Ağu 2022 yılında J-Södra IF

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Omar Natami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Natami şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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