Omar Patarkatsishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Patarkatsishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Patarkatsishvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Patarkatsishvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Patarkatsishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Patarkatsishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Patarkatsishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Patarkatsishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Patarkatsishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Patarkatsishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Patarkatsishvili 5 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ომარ პატარქალიშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Patarkatsishvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Omar Patarkatsishvili'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Patarkatsishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Patarkatsishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Patarkatsishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Patarkatsishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2014 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2017 yılında FC Shevardeni

1 Ağustos 2019 yılında FC Gagra

1 Ocak 2020 yılında Samgurali

Omar Patarkatsishvili kimdir

Omar Patarkatsishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Patarkatsishvili şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Omar Patarkatsishvili nereli

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