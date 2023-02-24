Omar Prses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Prses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Prses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Prses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Prses 7 Mayıs 1995 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Omar Pršeš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Prses Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Omar Prses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Omar Prses'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Prses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Prses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Prses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Prses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2012 yılında Sloboda Tuzla

29 Temmuz 2016 yılında FK Olimpik

12 Ocak 2018 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

20 Ocak 2020 yılında Velez Mostar

Omar Prses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Prses şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Prses Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Tuzla

Bosna-Hersek U19 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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