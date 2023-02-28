Omar Radwan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Radwan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Radwan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Radwan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Radwan 31 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Omar Wael Radwan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Radwan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Radwan'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Radwan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Radwan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omar Radwan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Radwan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2016 yılında El Sharkia

30 Haziran 2017 yılında El Ahly U21

19 Ağustos 2017 yılında El Raja

30 Haziran 2018 yılında El Ahly U21

9 Temmuz 2018 yılında El Gouna

30 Haziran 2019 yılında El Ahly U21

1 Ağustos 2019 yılında El Gouna

19 Kasım 2020 yılında Aswan SC

31 Ağustos 2021 yılında El Gouna

15 Eylül 2021 yılında Gaish

4 Ekim 2021 yılında Ismaily

30 Ağustos 2022 yılında Gaish

31 Ağustos 2022 yılında El Gouna

1 Eylül 2022 yılında Gaish

Omar Radwan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Radwan şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.