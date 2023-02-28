Omar Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Salah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Salah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Salah 10 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Omar Mohamed Salah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Salah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Omar Salah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Omar Salah'nin Smouha SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Salah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Salah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Salah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Salah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Zamalek U21

29 Temmuz 2019 yılında Smouha

Omar Salah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Salah şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Omar Salah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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