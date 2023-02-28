Omar Saviola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Saviola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Saviola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Saviola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Saviola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Saviola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Saviola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Saviola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Saviola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Saviola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Saviola 17 Mart 1994 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Omar Fathi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Saviola Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Saviola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Saviola'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Saviola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Saviola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Saviola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Saviola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zamalek U21

23 Ağustos 2015 yılında El Mostakbal

8 Ocak 2018 yılında Alassiouty SC

16 Temmuz 2018 yılında Ismaily

9 Ocak 2019 yılında Enppi SC

31 Ocak 2021 yılında El Mokawloon

31 Ağustos 2021 yılında Enppi SC

26 Eylül 2021 yılında Future FC

21 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

Omar Saviola kimdir

Omar Saviola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Saviola şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Omar Saviola nereli

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