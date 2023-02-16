Omar Sijaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Sijaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Sijaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Sijaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Sijaric 2 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Karadağ,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Omar-Šarif Sijarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Sijaric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World of Soccer yapmaktadır. Omar Sijaric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Sijaric'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Sijaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Sijaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Sijaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Sijaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Heidenheim U17

1 Temmuz 2018 yılında Heidenheim U19

31 Ağu 2020 yılında Türkgücü Münch.

15 Temmuz 2021 yılında Aue

Omar Sijaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Sijaric şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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