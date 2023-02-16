Omar Sijaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Sijaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Sijaric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Sijaric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Omar Sijaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Sijaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Sijaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Sijaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Sijaric 2 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Karadağ,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Omar-Šarif Sijarić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Sijaric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World of Soccer yapmaktadır. Omar Sijaric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Sijaric'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Sijaricboyu ve yaşı kaç

Omar Sijaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Sijaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Sijaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Sijaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Heidenheim U17

1 Temmuz 2018 yılında Heidenheim U19

31 Ağu 2020 yılında Türkgücü Münch.

15 Temmuz 2021 yılında Aue

Omar Sijaric kimdir

Omar Sijaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Sijaric şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Omar Sijaric nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Mustafa Kourouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kourouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Kourouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kourouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alparslan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Fidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alparslan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Fidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felix Herzenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Herzenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felix Herzenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Herzenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Emir İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Emir İpek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Emir İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Emir İpek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları