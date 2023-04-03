Omar Taylor Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Taylor Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Omar Taylor Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Taylor Clarke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.