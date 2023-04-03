Omar Taylor Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Taylor Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Taylor Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Omar Taylor Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Omar Taylor Clarke 10 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Omar Taylor Clarke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Taylor Clarke'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Omar Taylor Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Omar Taylor Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bristol U18
1 Temmuz 2022 yılında Bristol U21
23 Temmuz 2022 yılında Yate Town
1 Eylül 2022 yılında Bristol U21
Omar Taylor Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Omar Taylor Clarke şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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