Omar Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Traore 4 Şubat 1998 tarihinde Osnabrück şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Togo uyrukludur.Gerçek adı da Omar Haktab Traoré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Traore Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Omar Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Traore'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://de-de.facebook.com/haktab.traore

Omar Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Osnabrück U17

1 Temmuz 2015 yılında Braunschw. U19

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında SV Rödinghausen

1 Temmuz 2020 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Omar Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Traore şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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