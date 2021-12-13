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Ombra ne demek, TDK'ya göre Ombra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ombra kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ombra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ombra nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ombra kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ombra ne demek, TDK'ya göre Ombra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ombra ne demek? Ombra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ombra kelimesi. Peki ombra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ombra nedir, ombra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

OMBRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ombra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ombra kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre ombra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğrama işlerini kahverengiye boyamakta kullanılan toprak boya

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