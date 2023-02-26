Omer Agvadish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Agvadish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Agvadish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Agvadish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Agvadish 30 Aralık 2000 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da עומר אגבדיש şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Agvadish Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Omer Agvadish, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Omer Agvadish'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omer Agvadish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Agvadish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Agvadish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Agvadish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Katamon

Omer Agvadish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Agvadish şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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